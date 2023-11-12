شكرا لبحثكم عن خبر العولقي يرأس الاجتماع الدوري لهيئة الإعلام الجنوبي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عقدت الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي المساعدة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، اجتماعها الدوري في مقر الهيئة بالعاصمة عدن برئاسة الأستاذ سالم ثابت العولقي رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي.

وناقش الاجتماع المستجدات السياسية ذات الصلة بعملية السلام على ضوء نتائج الزيارات الخارجية للرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية.

كما ناقش الاجتماع التوجيهات الصادرة عن اجتماع هيئة الرئاسة بشأن دور قيادات وهيئات المجلس في التوعية المجتمعية بأولويات عمل المجلس ومواقفه في الجانب السياسي المتعلقة بمستجدات العملية السياسية، مطالبا عكس هذه التوجيهات في الخطاب الإعلامي لقطاعات الهيئة الوطنية وللإعلام الجنوبي عموما.

وكان الاستاذ العولقي قد أكد في بداية الاجتماع على ضرورة مواجهة الاستحقاقات السياسية التي يخوض غمارها المجلس الانتقالي باقتدار من خلال خطاب إعلامي جنوبي يجسد الخيارات الوطنية لشعب الجنوب ونقلها على كل المستويات.

وأشار العولقي إلى أن الحاجة اليوم تزداد إلى مخاطبة الشارع الجنوبي وتوصيل الرسالة الإعلامية الصحيحة حول مجريات الأمور السياسية والاقتصادية والخدمية بكل شفافية، وإيجاد كافة الأشكال الممكنة لتوصيل صوت المواطن وتنويره بما يحصل على أرض الواقع وما سوف يستجد من عملية سياسية.

ووقف الاجتماع أمام جملة من القضايا المتعلقة بتطوير آلية العمل الإعلامي واتخذ بشأنها عددا من الإجراءات اللازمة.