شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سار لمرضى السكري بالسعودية..أوراق هذه الشجرة لها فوائد عديدة منها خفض نسبة السكر في الدم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خبر سار لمرضى السكري بالسعودية..أوراق هذه الشجرة لها فوائد عديدة منها خفض نسبة السكر في الدم

الأحد 12 نوفمبر 2023 الساعة 17:37