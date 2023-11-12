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شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سار لمرضى السكري بالسعودية..أوراق هذه الشجرة لها فوائد عديدة منها خفض نسبة السكر في الدم والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - خبر سار لمرضى السكري بالسعودية..أوراق هذه الشجرة لها فوائد عديدة منها خفض نسبة السكر في الدم
الأحد 12 نوفمبر 2023 الساعة 17:37
كشف مواطن سعودي، عن اسم شجرة تطرد البعوض عند زراعتها في المنازل ومخفضة لمرض السكري.
وقال المواطن:" تجربتي في زراعة شجرة النيم كانت ناجحة في الرياض"، موضحا أن شجرة النيم تعد طاردة للبعوض.
وتابع:"أوراق شجرة النيم مخفضة لمرض السكري"، مضيفا:"الهواء في الصيف يأتي بارداً بسبب أوراق الشجرة".
January 21, 2023