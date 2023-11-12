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خبر سار لمرضى السكري بالسعودية..أوراق هذه الشجرة لها فوائد عديدة منها خفض نسبة السكر في الدم

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عدن - ياسمين التهامي - خبر سار لمرضى السكري بالسعودية..أوراق هذه الشجرة لها فوائد عديدة منها خفض نسبة السكر في الدم

الأحد 12 نوفمبر 2023 الساعة 17:37

كشف مواطن سعودي، عن اسم شجرة تطرد البعوض عند زراعتها في المنازل ومخفضة لمرض السكري.

 

وقال المواطن:" تجربتي في زراعة شجرة النيم كانت ناجحة في الرياض"، موضحا أن شجرة النيم تعد طاردة للبعوض. 

 

وتابع:"أوراق شجرة النيم مخفضة لمرض السكري"، مضيفا:"الهواء في الصيف يأتي بارداً بسبب أوراق الشجرة".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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