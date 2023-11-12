شكرا لقرائتكم خبر عن نقطة في صالح السيتي قبل مواجهة تشيلسي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ي كورة – لم يتمكن تشيلسي من التسجيل في تسع من أصل آخر 18 مباراة خاضها على ملعبه الستامفورد بريدج في عدن - ياسمين التهامي - ي كورة – لم يتمكن تشيلسي من التسجيل في تسع من أصل آخر 18 مباراة خاضها على ملعبه الستامفورد بريدج في الدوري الإنجليزي . تلك النقطة تعد في صالح مانشستر سيتي ، الذي سيتواجه مع البلوز في الجولة الـ 12 من عمر الدوري الإنجليزي اليوم الأحد .. فهل سيستغل جوارديولا ولاعبوه هذه العثرة؟!. نقطة في صالح السيتي قبل مواجهة تشيلسي

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