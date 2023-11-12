في اليوم الـ 37 من العدوان على غزة.. الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر ويكثف استهداف المستشفيات

المنامة - ياسر ابراهيم - في اليوم الـ37 من العدوان الإسرائيلي على غزة، قصفت قوات الاحتلال مستشفى للولادة مما أسفر عن استشهاد طبيبين، فيما أطلقت مسيّرات إسرائيلية النار على مجمع الشفاء الطبي، وخلّفت غارات جديدة على أحياء سكنية بشمال وجنوب القطاع أكثر من 20 شهيدا.



وبلغ عدد الشهداء الذين سقطوا حتى اللحظة في القطاع جراء القصف الإسرائيلي أكثر من 11100 شخص، بينهم أكثر من 8 آلاف طفل وامرأة، وعدد الجرحى أكثر من 28 ألفا، وفق وزارة الصحة بغزة.



وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بإصابة عدد من المواطنين جراء إطلاق الاحتلال النار عليهم في شارع صلاح الدين في غزة، مشيرة إلى أن قصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة الرقب، مقابل مقر محافظة خان يونس القديم، أدى إلى استشهاد أطفال وحدوث عدة إصابات.



كما أفادت بأن عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلاً لعائلة النجار في بني سهيلا في خان يونس، ارتفع إلى 13، فيما بلغ عدد الجرحى 27.

استهداف المستشفيات

قال مدير عام المستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت خلال مؤتمر صحافي، إن نحو 1500 نازح في مجمع الشفاء الطبي حياتهم بخطر، فيما أشار إلى وجود عدد من الأطفال المهددين بالموت جراء الإخلاء القسري لمستشفيي الرنتيسي والأطفال.



وأكد أن هناك 650 مريضا وجريحا، بينهم 36 طفلا، حياتهم في خطر بسبب الوضع الكارثي في مجمع الشفاء.



وأضاف "لا مكان آمنا في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه ولا يمكن الوصول إلى جثامين الشهداء". وطالب مصر بتحريك سيارات الإسعاف فورا إلى مجمع الشفاء لإنقاذ المرضى والنازحين.



من جانبه، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال يرتكب جريمة منظّمة ضد مجمع الشفاء الطبي الذي يضم مئات الجرحى والنازحين والطواقم الطبية أمام مرأى العالم، مشيرًا إلى أن الاحتلال يحاصر مجمع الشفاء الطبي ويطلق النار بشكل مكثف على كل من يتحرك بداخله.



وبحسب بيان للمكتب فإن الاحتلال قصف إحدى العائلات النازحة أمس بعد محاولتها الخروج من مجمع الشفاء مما أدى إلى استشهاد أفرادها، مؤكدًا وجود عدد من الإصابات داخل المجمع نتيجة استهدافها بإطلاق النار من قبل الطائرات المُسيرة التابعة للاحتلال في ساحات المجمع.



وطالب المكتب الإعلامي المؤسسات الدولية في قطاع غزة بلا استثناء بالتوجه فوراً إلى مجمع الشفاء الطبي من أجل حماية الطواقم الطبية وكل من في داخله.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن آليات الاحتلال باتت على مقربة من البوابات الرئيسية لمجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.



وأشارت إلى أن العشرات من جثامين الشهداء ما زالت ملقاة في ساحة المجمع وفي محيطه، دون أن تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول إليها لإخلائها، بسبب كثافة النيران، والاستهداف المباشر من قبل آليات الاحتلال.



وأضافت "منذ الساعة التاسعة من يوم الجمعة، لم تصل مركبة إسعاف إلى المجمع، نظرا لكثافة النيران".

وفي هذا السياق، أكدت منظمة الصحة العالمية أنها فقدت الاتصالات بالموظفين في مستشفى الشفاء في شمال غزة، مشيرة إلى تقارير تفيد بأن بعض الفارين من مستشفى الشفاء بغزة تعرضوا لإطلاق النار أو أصيبوا أو قُتلوا.



الأمم المتحدة: سقوط "عدد كبير" من القتلى في قصف على مقر لنا



أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأحد استشهاد وإصابة "عدد كبير" من الأشخاص جراء قصف طاول مقرا له، في مدينة غزة، لجأ إليه فلسطينيون هربا من الحرب الإسرائيلية على القطاع.



وقال البرنامج في بيان إن "القصف أدى إلى "سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى"، معتبرا أن "المأساة المستمرة المتمثلة في مقتل وإصابة المدنيين الرازحين تحت النزاع أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف".



ولفت البيان إلى أن المقر أخلي من موظفي الأمم المتحدة في الأسبوع الأول من الحرب قبل أن يفتح لاستقبال النازحين. وأضاف "يجب احترام وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وحرمة مرافق الأمم المتحدة في جميع الأوقات".



وأظهرت مقاطع مصورة حفرة في وسط باحة مدرسة تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مدينة بيت لاهيا بشمال قطاع غزة.



واستهدف القصف المدرسة التي تؤوي آلاف النازحين جراء الحرب المتواصلة بلا هوادة منذ أكثر من شهر.

المصدر: وكالات