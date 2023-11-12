رويترز: حماس تعلق مفاوضات الأسرى إثر ما تقوم به إسرائيل تجاه مستشفى الشفاء في غزة

نقلت "رويترز" عن "مسؤول فلسطيني مطلع على محادثات الرهائن" في غزة قوله، اليوم الأحد، إنّ حركة حماس علّقت المفاوضات بشأن الأسرى المحتجزين؛ بسبب ما تقوم به إسرائيل تجاه مستشفى الشفاء.



ويتعرض المستشفى لإطلاق نار كثيف مع اقتراب القوات الإسرائيلية منه. وتتهم إسرائيل حماس باستخدام المستشفى غطاء لأحد مراكزها للقيادة من دون تقديم دليل على ذلك، في حين تنفي حماس هذه الاتهامات.



وكان موقع "أكسيوس" الأميركي قد ذكر، اليوم الأحد، أنّه من المتوقع أن يزور بريت ماكغورك، كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن، إسرائيل وقطر، لبحث جهود إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة.



وبحسب ما ينقل الموقع عن أربعة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، فإن هناك مناقشات حول صفقة مقترحة تشمل إطلاق حركة حماس سراح ثمانين أسيراً تحتجزهم في قطاع غرة، مقابل إطلاق إسرائيل سراح نساء وفتية فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.



وقال الموقع إن الصفقة المقترحة يمكن أن تشمل السماح بإدخال الوقود إلى قطاع غزة، الذي تمنع سلطات الاحتلال إدخاله إلى القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما أكد الموقع نقلاً عن المسؤولين أن الصفقة ليست وشيكة، إلا أن المناقشات بشأنها ما زالت مستمرة.



في الساق، قال مسؤول أميركي إن هناك صفقة محتملة لتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، وهو ما تم التحديث عنه من قبل عدد من المصادر خلال الأيام الماضية.



وأوضح هذا المسؤول -لشبكة "إن بي سي" الأميركية- أن الصفقة التي تُناقش تشمل إطلاق سراح نحو 80 امرأة وطفلا لدى حماس مقابل الأسيرات لدى إسرائيل.



في سياق متصل، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -في مقابلة مع الشبكة ذاتها- لاحتمال التوصل إلى اتفاق للإفراج عن محتجزين لدى حماس.



ولدى سؤاله عن إمكان التوصل إلى اتفاق بشأن النساء والأطفال والمسنين الأسرى لدى حماس في قطاع غزة، أجاب نتنياهو "ذلك محتمل، ولكن كلما قللت كلامي عن هذا الموضوع، ازدادت فرص تحقّقه".

المصدر: وكالات