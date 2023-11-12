شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مهاجم بايرن ميونخ يكشف نصيحة هنري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

كشف ماتيس تيل، مهاجم بايرن ميونخ، عن النصيحة التي تلقاها من مدربه في منتخب فرنسا للشباب، تيري هنري، من أجل الوصول إلى أعلى مستوى ممكن في مسيرته الاحترافية.وتحدث تيل لبرنامج التليفزيوني الفرنسي، عن معدل أهدافه هذا الموسم الذي بلغ هدفا كل 49 دقيقة، قائلا: "ليس سيئا". وبفضل تألقه اللافت مع الفريق البافاري، رغم مشاركته كبديل دائما، حصل تيل على استدعاء لأول مرة لتمثيل منتخب فرنسا (تحت 21 سنة).

وعن ذلك، قال: "وجود مدرب بهذا الاسم الكبير في المنتخب يحفزك.. لقد طالبني بعدم الخوف، وقال لي إنني يتحتم علي أن أكون حاسما وقناصا، كلما سنحت لي الفرصة". وأكد أن اللعب لمنتخب فرنسا الأول يعد هدفا بالنسبة له، لكنه شدد على ضرورة إثبات نفسه أولا مع فريقه. واستطرد: "لقد سمعت أن ديدييه ديشامب (مدرب الديوك) يراقبني، لذا لا أطيق انتظار ذلك اليوم.. لكن يجب أن أتحلى بالهدوء حتى يحين (الموعد)"..