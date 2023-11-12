شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن يؤدي “مفتاح القتل” الذي تم اكتشافه حديثًا إلى موت الخلايا السرطانية في اختراق محتمل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يقول الباحثون إنهم عثروا على “مفتاح القتل” الذي يمكن أن يؤدي إلى موت الخلايا السرطانية.

حدد العلماء في مركز السرطان الشامل بجامعة كاليفورنيا في ديفيس في سكرامنتو، كاليفورنيا، بروتينًا على مستقبل CD95 يمكنه “برمجة” الخلايا السرطانية للموت، كما هو مفصل في دراسة نشرت في مجلة Cell Death & Differentiation الشهر الماضي.

المستقبل هو بروتين داخل الخلية يستقبل الإشارات وينقلها.

اكتسبت مستقبلات CD95 – والتي يشار إليها أيضًا باسم Fas – لقب “مستقبلات الموت” لأنها ترسل إشارة تؤدي إلى “تدمير الخلايا السرطانية ذاتيًا”، وفقًا لبيان صحفي صادر عن جامعة كاليفورنيا في ديفيس.

“الجهود السابقة لاستهداف هذا المستقبل لم تكن ناجحة. “ولكن الآن بعد أن حددنا هذا الحاتمة (الهدف)، يمكن أن يكون هناك مسار علاجي للأمام لاستهداف فاس في الأورام،” جوجيندر توشير سينغ، أستاذ مشارك في قسم علم الأحياء الدقيقة الطبية والمناعة وكبير مؤلفي الدراسة، قال في الإصدار.

ويأمل الخبراء أن أدوية السرطان المستقبلية يمكن أن تعزز نشاط مستقبلات CD95 لإنشاء سلاح جديد ضد الأورام السرطانية، التي تم علاجها تاريخيا بالجراحة والعلاج الكيميائي والإشعاع.

أظهرت العلاجات القائمة على المناعة، مثل العلاج بالخلايا التائية CAR (مستقبل المستضد الخيميري)، نتائج واعدة لمجموعة فرعية من المرضى، لكن فعاليتها محدودة ضد العديد من أنواع السرطان.

وقال توشير سينغ لـ Fox News Digital في رسالة بالبريد الإلكتروني: “على الرغم من نجاحه بشكل جيد في علاج الأورام السائلة، مثل سرطانات طيف سرطان الدم، إلا أن التعافي على المدى الطويل يظل التحدي الأكبر أمام علاجات CAR T-cell”.

وأشار الباحث إلى أن التحدي الأكبر في هذا العلاج – الذي يكلف عادة 500 ألف دولار أو أكثر – هو أنه لم يظهر سوى “نجاح ضئيل” في علاج الأورام الصلبة.

“توفر دراستنا بقوة حلاً شاملاً ومحتملًا لتحويل النجاح الضئيل لعلاجات CAR-T إلى (علاجات) محتملة للأورام الصلبة.”

وجاء في البيان أن “مفتاح القتل” المكتشف حديثًا يمكن أن ينهي الخلايا السرطانية بينما يساعد أيضًا في جعل العلاجات المناعية أكثر فعالية – “لكمة محتملة ضد الأورام”.

حتى الآن، لم تصل أي أدوية معززة لبروتين CD95 إلى التجارب السريرية.

وقال توشير سينغ لشبكة فوكس نيوز ديجيتال: “على الرغم من الإنجازات العديدة في مجال العلاج المناعي للسرطان، إلا أن استهداف فاس لا يزال مهملاً، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الخوف من الانتقام من الخلايا التائية في الجهاز المناعي”.

وأشار الباحث إلى أن الدراسة كانت بها بعض القيود، أي أن هناك بيانات محدودة من التجارب السريرية.

ومع ذلك، أشار توشير سينغ إلى أنه يمكن للباحثين في مجال السرطان الآن العودة وجمع عينات من الأورام البشرية من التجارب السريرية وإجراء تحليلات جديدة في ضوء هذه النتائج.

وقال لشبكة فوكس نيوز ديجيتال: “من الواضح أن نجاح علاج CAR-T يعتمد على القتل خارج الهدف بواسطة فاس”.

وتابع: «مع المعلومات الحالية، يجب علينا نحن الباحثين والأطباء فحص مرضى السرطان المحتملين – الذين سيخضعون لعلاج CAR-T – للتحقق من التواجد الشامل لـ Fas على أورامهم».

“إذا كان المريض يفتقر إلى تعبير Fas في أورامه، فنحن بحاجة إلى إيجاد طرق لمعالجة هذه الأورام بأمان والبدء في تصنيعها قبل إعطاء علاجات CAR المكلفة. ومن المرجح أن يؤدي هذا الأخير إلى جعل سيارات الأجرة أكثر فعالية على المدى الطويل.

وبالنظر إلى المستقبل، قال توشير سينغ إنه متفائل بمستقبل علاجات السرطان.

وقال: “بسبب ظهور العلاج المناعي للسرطان والعلاجات المستهدفة الأخرى، انخفضت معدلات السرطان بشكل عام في العقود الماضية بشكل ملحوظ”.

“أقرأ كل يوم الأبحاث المتميزة التي تجري في الولايات المتحدة للتغلب على السرطان. يجب على الناس أن يظلوا إيجابيين”.

وأضاف توشير سينغ: “إن الاختراق التالي لا يبعد سوى تجربة واحدة”..