شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أنشيلوتي يلوم نجم الريال: لا أحب هذا التصرف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - �جه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد انتقادا لأحد لاعبي الميرينجي عقب مباراة فالنسيا.كان الريال، هزم فالنسيا (5-1) أمس السبت، بالجولة ال13 من الدوري الإسباني. ووفقا لشبكة "" الإسبانية، فإن أنشيلوتي تحدث مع إبراهيم دياز لاعب الريال عقب المباراة في غرفة الملابس. وقال أنشيلوتي لدياز: "اترك اللعب بالكعب.. لا أحبه.. يجب أن تكون أكثر فاعلية..."، ثم قدم له التهنئة على أدائه وشجعه على الاستمرار بهذا المستوى. وأوضحت الشبكة أن أنشيلوتي انتقد فينيسيوس جونيور أيضا بسبب حركة استعراضية قام بها على جانب الملعب، مؤكدا له أنها غير ضرورية. كان أنشيلوتي يخشى أن تتسبب تصرفات لاعبي الريال الاستعراضية في استفزاز لاعبي فالنسيا، ما قد يؤدي لإصابات بصفوف الميرينجي. .

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