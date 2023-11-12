شكرا لقرائتكم خبر عن اذا تناولت هذه الفاكهة يوميًا دون توقف لن تعاني قصر النظر في شيخوختك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اذا تناولت هذه الفاكهة يوميًا دون توقف لن تعاني قصر النظر في شيخوختك