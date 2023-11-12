شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بشرى سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات خلال أيام زيادة 20% بأثر رجعي .. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - العديد من المواطنين المصريين يبحثون بفارغ الصبر عن معلومات حول زيادة المعاشات لعام 2023 يعتبر هذا الموضوع محل استفسار مستمر بين مستلمي المعاشات في مصر وأصبح هذا الاهتمام أكثر تفاقًا بعد موافقة مجلس النواب على زيادة استثنائية في المعاشات في جمهورية مصر العربية، وقد تم دعم هذا القرار من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المقال، سنتعرف على تفاصيل زيادة المعاشات في جمهورية مصر العربية.

رسمياً صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بأثر رجعي تصل إلى 20%

أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية بشكل رسمي عن صرف المعاشات بأثر رجعي خلال ايام، بما في ذلك الزيادة الرجعية التي تصل إلى 20%، والتي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتم صرف هذه المنحة الاستثنائية بقيمة 300 جنيه بصورة رجعية من نوفمبر إلى أكتوبر سيتلقى جميع المتقاعدين هذه الزيادة دون استثناءات، وقد تم إيداع المبلغ الإضافي في بطاقاتهم اعتبارًا من الأول من نوفمبر، وفقًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تجدر الإشارة إلى أن المعاشات تستحق في اليوم الأول من كل شهر لشهر نوفمبر 2023، سيتم صرف المعاشات يوم الأربعاء الأول من نوفمبر على مدى ستة أيام، وفقًا لصندوق التأمين الاجتماعي في مصر للمستفيدين العديد من الخيارات لاستلام المعاشات، بما في ذلك المكاتب البريدية المصرية، وفروع البنوك المختلفة، ونقاط بيع شركة فوري، ومواقع صرف النقود الآلية في البنوك، والمحافظ الإلكترونية على هواتف المتقاعدين..