شكرا لقرائتكم خبر عن تغريدة دافيد ألابا بعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ريدة دافيد ألابا بعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا _ قام النجم النمساوي دافيد ألابا بالتعليق على فوز فريقه ريال مدريد أمام الضيف فالنسيا بخماسية مقابل هدف وحيد في عدن - ياسمين التهامي - ريدة دافيد ألابا بعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا _ قام النجم النمساوي دافيد ألابا بالتعليق على فوز فريقه ريال مدريد أمام الضيف فالنسيا بخماسية مقابل هدف وحيد في الدوري الإسباني . ألابا نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي: “انتصار عظيم، 3 نقاط أخرى، تحيا مدريد”. الجدير بالذكر أن مباراة الريال القادمة ستكون أمام مضيفه قادش في الليغا بعد نهاية فترة التوقف الدولي المقبلة.

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