شكرا لقرائتكم خبر عن رد فعل كارفاخال بعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فعل كارفاخال بعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا هاي كورة _ قام النجم المخضرم داني كارفاخال بالتعليق على فوز فريقه ريال مدريد أمام الضيف فالنسيا في عدن - ياسمين التهامي - فعل كارفاخال بعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا هاي كورة _ قام النجم المخضرم داني كارفاخال بالتعليق على فوز فريقه ريال مدريد أمام الضيف فالنسيا في الدوري الإسباني . كارفاخال نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي: “3 نقاط إضافية قبل فترة التوقف الدولي، تحيا مدريد”. الجدير بالذكر أن داني لم يكتف فقط بتقديم مباراة دفاعية كبيرة، بل ساهم أيضًا في الأهداف بعد أن افتتح خماسية فريقه في الدقائق الأولى من عمر اللقاء، مما جعل الوضع أسهل بكثير على الريال بعد ذلك

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