"القسام" تدمر 3 دبابات وناقلة جند بغزة.. وإصابة 21 إسرائيليا بينهم 7 جنود قرب الحدود اللبنانية

المنامة - ياسر ابراهيم - واصلت المقاومة الفلسطينية الاشتباك مع قوات الاحتلال واستهداف آلياته العسكرية بمحاور عدة غرب مدينة غزة، في حين اعترف جيش الاحتلال بوقوع إصابات في صفوف قواته قرب الحدود اللبنانية فيما أعلن الإسعاف الإسرائيلي ارتفاع عدد المصابين بسقوط صواريخ بالجليل الأعلى إلى 14.



وأعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأحد، أنها استهدفت قوة إسرائيلية خاصة متحصنة في مبنى بشمال بيت حانون بعبوة مضادة للأفراد.



كما أعلنت القسام استهداف قوة إسرائيلية راجلة بعبوة مضادة للأفراد في منطقة خزاعة شرق خان يونس، مؤكدة تحقيق إصابة مباشرة فيها.



وأعلنت كتائب القسام أيضا تدمير دبابة إسرائيلية جنوب غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين 105"، وناقلة جند شمال غرب غزة. كما أعلنت تدمير دبابتين إسرائيليتين في محور جنوب غرب غزة بقذائف "الياسين 105".



من جهتها، أعلنت سرايا القدس في بيان، استهداف آليات وجنود إسرائيليين في محاور التقدم غرب وجنوب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.



وقالت في بيان ثان، إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية في محاور التقدم غرب مدينة غزة، مؤكدة إعطاب عدة آليات باستخدام عبوات "العمل الفدائي". كما ذكرت أنها قصفت "بوابة السناطي" بعدد من قذائف الهاون في تمام الساعة التاسعة صباحاً.



وفي وقت سابق اليوم، مراسل "العربي الجديد" في قطاع غزة إن المقاومة صدت محاولتي تقدم لقوات الاحتلال في منطقة التوام تجاه منطقة الصفطاوي، وفي منطقة محيط حاجز إيرز باتجاه بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون.



وأضاف: "استهدفت المقاومة حشود الاحتلال بقذائف الهاون وقذائف مضادة للدروع وبالأسلحة الرشاشة، ما دفع قوات الاحتلال للعودة إلى مناطقها المحصنة بعد استهدافها وإجبارها على عدم التقدم".



وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) قبل قليل، بأن "عدد المصابين جراء سقوط صواريخ من جنوب لبنان، في منطقة الجليل الأعلى، ارتفع إلى 14"، مشيرة إلى أن هناك "عدد من المصابين جروحهم حرجة وخطيرة".



وفي وقت سابق الأحد، أعلنت "نجمة داود الحمراء" (جهاز الإسعاف الإسرائيلي) إصابة 10 إسرائيليين بجروح، إثر سقوط صواريخ في منطقة الجليل الأعلى.



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن إصابة 7 من جنوده إثر سقوط قذائف هاون، الأحد، على منطقة منارة، القريبة من الحدود اللبنانية.



ولفت في بيان، إلى أن مسلحين أطلقوا، الأحد، 15 قذيفة من لبنان باتجاه إسرائيل قبل دوي صفارات الإنذار في البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية.



وأوضح ان "الدفاعات الجوية اعترضت 4 منها، وأن قوات الجيش قامت بقصف مصادر إطلاق النار داخل لبنان بالمدفعية".



وكانت صفارات الإنذار دوت في العديد من البلدات القريبة من الحدود اللبنانية وفي شمالي فلسطين المحتلة.



ولاحقا تبنت "كتائب القسام- لبنان"، الأحد، إطلاق دفعات صاروخية استهدفت عدة مناطق شمالي إسرائيل، بينها مدينة حيفا ومستوطنتي "شلومي" و"نهاريا".



وأعلنت "كتائب القسام - لبنان"، في بيان، "مسؤوليتها عن قصف شمال حيفا ومستوطنتي شلومي ونهاريا، شمال فلسطين المحتلة بعدة رشقات صاروخية مركزة، ردا على مجازر الاحتلال وعدوانه على أهلنا في قطاع غزة".

المصدر: وكالات