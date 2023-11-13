اليمن.. خفر السواحل ينقذ 26 مهاجرًا من أصل 75 غرق قاربهم قبالة المخا

المنامة - ياسر ابراهيم - نجحت قوات خفر السواحل اليمنية في قطاع البحر الأحمر، الأحد، من إنقاذ 26 مهاجرًا من جنسيات أفريقية، غرق قاربهم في المياه الدولية قبالة سواحل المخا، غربي اليمن.

ونقلت وكالة سبأ عن مصدر في خفر السواحل قوله، إن القارب كان يحمل على متنه 75 مهاجرًا، بينهم نساء.. وما يزال 49 منهم في عِداد المفقودين.

وأضاف أن "القارب غرق نتيجة الرياح العاتية وفقدان قبطان القارب السيطرة عليه فوق الأمواج، ما أدى إلى سقوط جميع الركاب في الماء".

وأوضح أن "قوات خفر السواحل سارعت بإرسال دوريات إضافية وغواصين إلى موقع الحادث، وأن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة حتى الآن، فيما تم تقديم كل الرعاية للناجين".

وأعرب المصدر عن أسفه لما حدث محذرا "من مخاطر الهجرة غير الشرعية عبر البحر"، والتي تنشط فيها شبكات إجرامية تستغل حاجات المهاجرين مما يعرض حياتهم للخطر.