شاهد .. بدون خجل: شمس الكويتية تنصح الشباب ما يلبسوا ملابس داخلية لأنها تُضعف القوة في غرفة النوم!!

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بدون خجل: شمس الكويتية تنصح الشباب ما يلبسوا ملابس داخلية لأنها تُضعف القوة في غرفة النوم!! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وجهت الفنانة شمس الكويتية، نصيحة غريبة للشباب، حذرتهم فيها من ارتداء الملابس الداخلية لأنها تؤثر على الصحة الجنسية بشكل عام.

وقالت شمس الكويتية في مقطع فيديو متداول، أن الكثير من الشباب الذين يرتدون الأندوير يعانون من مشاكل جنسية، مثل ضعف الانتصاب، وضعف الحيوانات المنوية وغيرها من المشاكل الصحية التي تتعلق بالمثانة والعضو الذكري.

وتباينت تعليقات المتابعين على نصيحة شمس الكويتية، حيث اعتبرها البعض جرأة وقلة أدب، بينما اعتبرها اخرون بأنها نصائح طبية مفيدة ومبنية على حقائق علمية حسب قولهم.

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الجدير بالذكر ان شمس الكويتية، عادةً ما تثير الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي بإطلالاتها الجريئة، ويتهمها الكثير من المتابعين بأنها تتعمد إثارة الجدل بظهورها الجريء أو من خلال المواضيع التي تتحدث عنها، وذلك بهدف تصدر الترند حسب قولهم.



آخر أعمال شمس الكويتية



طرحت الفنانة شمس الكويتية، مؤخرا أغنية “معلية” بطريقة الفيديو كليب عبر تطبيق اليوتيوب، وهي من كلمات رامي العبودي وألحان نور الزين وتوزيع الموسيقي عمار عدنان.

كما انتهت من تسجيل ثلاث أغنيات ضمن ألبومها الجديد، الأولى بعنوان “الراجل الشرقى”، من كلمات محمد فتحى، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبرى، والثانية بعنوان “أفصل”، والثالثة تحمل اسم “اسكت” من كلمات محمد فتحى، وألحان وتوزيع محمد عبد العظيم.