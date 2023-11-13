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عدن - ياسمين التهامي - ي كورة – يستعد نادي أرسنال لمواجهة نظيره فريق إشبيلية، مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. وشهدت قائمة أرسنال لمواجهة نظيره فريق إشبيلية، غياب النرويجي مارتن أوديجارد، ما يعني غيابه عن اللقاء أوديجارد خارج قائمة أرسنال لمواجهة إشبيلية في دوري أبطال أوروبا عدن - ياسمين التهامي - ي كورة – يستعد نادي أرسنال لمواجهة نظيره فريق إشبيلية، مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. وشهدت قائمة أرسنال لمواجهة نظيره فريق إشبيلية، غياب النرويجي مارتن أوديجارد، ما يعني غيابه عن اللقاء أوديجارد خارج قائمة أرسنال لمواجهة إشبيلية في دوري أبطال أوروبا

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