بعد تفريغ حمولتها.. مليشيا الحوثي تخطف سفينة شحن تجارية في موانئ الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - أظهرت بيانات ملاحية صادرة عن مؤسسة البحر الأحمر التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، أن المليشيا خطفت سفينة شحن تجارية في موانئ الحديدة بعد تفريغ حمولتها.

وتشير البيانات الصادرة عن حركة الملاحة في موانئ الحديدة أن المليشيا خطفت سفينة شحن تجارية تدعى "رينا".

وتظهر البيانات أن السفينة محتجزة منذ قرابة شهرين دون توضيح أسباب الخطف باستثناء تعليق قصير يقول إنها "محتجزة من قبل المحكمة التجارية"، دون توضيح نوع الحكم وتاريخه والقضية التي خطفت السفينة بسببها.

وتتبع السفينة "رينا" شركة ملاحة بحرية تدعى عالم البحار السبعة، وهي من سفن نقل الحاويات.

ولم تنشر الشركة أيضا تعليقا على موقعها على الإنترنت عن القضية.

وكانت المليشيا قد خطفت ذات السفينة لفترة في يونيو الماضي وأطلقت سراحها بعد تداول خبر خطفها في وسائل الإعلام المحلية.

ويطرح خطف السفينة رينا للمرة الثانية خلال أربعة أشهر تساؤلات عن الأمن في موانئ الحديدة الذي تريد مليشيا الحوثي جعله الميناء الرئيسي للبضائع في اليمن بالقوة، في ظل إدارة حوثية تفتقر لكل المعايير القانونية والأمنية والخدماتية المطلوبة للعمل في قطاع الشحن.