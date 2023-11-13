عدن - ياسمين التهامي - 7 أسباب وراء سيلان اللعاب أثناء النوم.. اعرفها

الاثنين 13 نوفمبر 2023 الساعة 03:06

أ البعض عند الاستيقاظ من النوم بسيلان اللعاب من الفم على الوسادة، نتيجة النوم على الظهر، الذى يؤدى إلى استرخاء عضلات الوجه، ويقدر معدل إفراز اللعاب من 0.3 إلى 1 مل / 1.7 متر مربع في الدقيقة، و يعود سيلان اللعاب أثناء النوم لأسباب صحية مختلفة، نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع "blackdoctor " - النوم فى وضع غير السليم، حيث عندما ينام الإنسان على جانبيه أو بطنه، غالباً ما يفتح الفم، ويخرج اللعاب، بعكس النوم على الظهر، يجعل الإنسان يبتلع السيلان بشكل طبيعى أثناء النوم ، مما يمنع سيلان اللعاب. 2. تسبب حساسية الأنف وبعض الحساسية الغذائية الإفراط في إنتاج اللعاب مما يؤدى إلى سيلان اللعاب. 3. تسبب الحموضة أو ارتجاع المريء، فى إفراز اللعاب، ومع تنفس من الفم، يحدث تدفق اللعاب الزائد أثناء النوم. 4. التهاب اللوزتين تراكم اللعاب أسفل الحلق، مما يسبب سيلانه من الفم. 5. يشعر البعض بالخوف من النوم، لأسباب نفسية، ولذلك يتناول بعض الأدوية مثل المهدئات وقد يشعر بالأرق، وقد يعانى البعض من اضطرابات أخرى مرتبطة بالنوم مثل المشي أثناء النوم، مما يسبب سيلان اللعاب من الفم. 6- تناول الأدوية والمواد الكيميائية يوميًا تسبب زيادة إنتاج اللعاب. 7- يسبب التهاب اللثة فى مشاكل بالتنفس، وزيادة إنتاج اللعاب.