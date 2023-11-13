شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقةتمسك نيمار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ..: هاي كورة _ أثار المدافع البرازيلي المخضرم تياغو سيلفا حالة كبيرة من الجدل أثناء حديثه عن مواطنه نيمار جونيور، المصاب حاليًا بقطع في الرباط الصليبي والمؤكد غيابه عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي. سيلفا قال تحديدًا التالي: “نيمار كان يرغب في الاستمرار مع باريس سان جيرمان، لكي يحقق حلمه ويتوج مع النادي الفرنسي بدوري أبطال أوروبا”. هذا التصريح لم يكن مقنعًا بالنسبة إلى الكثير من النقاد في المملكة لعدة أسباب، وهي:

1- نيمار سبق له وأن اشتكى في أكثر من مناسبة سابقة خلال الموسم الماضي، حيث أكد عدم شعوره بالسعادة وخاصة مع الانتقادات الجماهيرية التي كانت تلاحقه دائمًا. 2- نيمار أكد بشكل علني منذ مدة عدم شعوره بالسعادة مثله مثل الأسطورة ليونيل ميسي في الموسم الماضي مع باريس سان جيرمان، بعد الإهانات التي طالت الثنائي من طرف ألتراس النادي. 3- منذ انتقاله إلى الهلال، لم يقم نيمار بالحديث مطلقًا عن تجربته الأخيرة مع باريس سان جيرمان وكل تركيزه فقط مع الزعيم، وكأنه يحاول نسيان السنوات التعيسة التي قضاها هناك. اقرأ أيضًا أخبار الهلال على هاي كورة حقيقة تمسك نيمار بالبقاء مع باريس سان جيرمان قبل الانتقال إلى الهلال