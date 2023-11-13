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عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق ...11فاىدة للشاي بالنعناع.ستجعلك لن تمتنع عن تناوله يوميا..

لن تصدق ...11فاىدة للشاي بالنعناع.ستجعلك لن تمتنع عن تناوله يوميا..

: فوائد شاي النعناع يستعين الكثير من الأفراد بتناول مشروب "شاى النعناع" على مدار اليوم، بسبب الدور الذى يلعبه فى الحفاظ على صحة. 1. تقوية جهاز المناعة يعتبر الشاي بالنعناع من المصادر الرائعة التي تساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعي وتقويته، ويرجع ذلك إلى احتواء النعناع على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وبالتالي فهو يساعد على منع عدد كبير من الأمراض المعدية ويجعل الجسم أكثر مقاومة للإصابة بهذه الأمراض كما أنه يقي الجسم من غزو الطفيليات والأشياء الضارة مثل الفطريات والبكتيريا والفيروسات. 2. مفيد جدا للبشرة الدهنية البشرة الدهنية هي التي تفرز نسبة عالية من الزيوت والدهون بشكل مفرط، مما يؤدي إلى انسداد المسام ونمو البكتيريا، وبالتالي ظهور حب الشباب. يساعد شاي النعناع في علاج البشرة الدهنية حيث يساعد على تقليل إفراز الزيوت والدهون من الجلد ويساعد على توازن البشرة، والاعتدال في إفراز هذه المواد الدهنية . 3. تحسين رائحة الفم من أهم فوائد الشاي بالنعناع أنه يساعد على التخلص من رائحة النفس الكريهة ورائحة الفم، حيث ان الحرص على شرب كوب من شاي النعناع خاصة في الصباح وعند الاستيقاظ من النوم وكذلك قبل النوم، يساعد على مهاجمة البكتيريا التي تؤدي إلى ظهور رائحة الفم الكريهة وتساعد على إعطاء شعور بالانتعاش وتجعلك تشعر بالحيوية والنشاط كذلك. 5. تحسين عمل الجهاز الهضمي يعتبر الشاي بالنعناع أيضًا صديقًا رائعًا للجهاز الهضمي حيث يساعد على تحسين وظائف المعدة وتسهيل هضم الطعام. وقد أشارت بعض الأبحاث والدراسات العلمية إلى أن الشاي بالنعناع يساعد في إفراز اللعاب أكثر من الغدد اللعابية ويساعد أيضًا في إفراز إنزيمات الجهاز الهضمي في المعدة والجهاز الهضمي بشكل عام . وبالتالي يعتبر النعناع علاجًا رائعًا للمرضى الذين يعانون من عسر الهضم، كما أنه يساعد على فتح الشهية. بالإضافة إلى أنه يساعد في علاج تقلصات البطن، والغازات، وتشنجات الأمعاء، والمعدة. 6.يمنع الضغط والتوتر إذا كنت تعاني من التوتر والضغط على مدار اليوم فعليك أن تعلم أن الشاي بالنعناع هو العلاج المثالي لك، حيث إنه يعمل بشكل فعال على منع وعلاج التعب والتوتر بالإضافة إلى أنه يساعد على تخفيف الضغط النفسي والجسدي ويمنحك الشعور بالاسترخاء والراحة. فإذا شعرت بالتعب والتوتر والاكتئاب، فعليك شرب الشاي بالنعناع، حيث إنه يعتبر مضادًا قويًا للاكتئاب أيضًا لأنه يساعد على تحفيز الجسم على إفراز هرمون السيروتونين، أو كما يطلق عليه هرمون السعادة الذي يحارب الشعور من الحزن والاكتئاب. 7.يحارب الشعور بالغثيان إذا كنت تشعر دائمًا بالغثيان، خاصة عند السفر، فما عليك سوى استنشاق رائحة النعناع أو شرب الشاي بالنعناع، فستتمكن من التخلص من هذا الشعور وتشعر بالتحسن.

لذلك، عندما تشعر بالغثيان، يجب أن تشرب كوبًا من الشاي بالنعناع، كما أنه يساعد في التخلص من الغثيان الذي قد ينتج عن العلاج الكيميائي، بينما أظهرت الدراسات العلمية أيضًا أن أحد فوائد الشاي بالنعناع أنه يساعد المرأة الحامل على التغلب على غثيان الصباح والتخلص منه لأنه يساعد على تحفيز إفراز إنزيمات الجهاز الهضمي. 8.تنظيم ضغط الدم فائدة صحية أخرى من فوائد الشاي بالنعناع هي أنه يعمل بشكل كبير وفعال على تنظيم ضغط الدم وخفض ضغط الدم المرتفع، وبالتالي يقي من عدد من الأمراض الخطيرة مثل أمراض القلب وكذلك السكتة الدماغية، لذلك إذا كنت تعاني من عدم انتظام ضغط الدم أو ارتفاع في ضغط الدم باستمرار يجب شرب الشاي بالنعناع بانتظام. 9.تخفيض نسبة الكولسترول في الدم يعد أحد فوائد الشاي بالنعناع أيضًا أنه يساعد في تقليل الكوليسترول الضار LDL في الدم، وبالتالي فهو يساعد على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية ويساعد على زيادة الكوليسترول الجيد HDL في الدم، مما يساعد على توازن الدهون في الجسم وتعزيز صحة القلب والجسم بشكل عام.

10.علاج الصداع ومن فوائد الشاي بالنعناع أيضًا أنه يساعد في علاج الصداع، وإذا شعرت بالصداع وعدم القدرة على التركيز، فكل ما عليك فعله هو شرب كوب من الشاي بالنعناع وستشعر بعد ذلك بتحسن كبير وتهدئة هذا الصداع. 11.علاج نزلات البرد مجرد بعض رشفات قليلة من تناول شاي النعناع يمكن أن تجعلك تشعر بتحسن. تحتوي أوراق النعناع على مادة المنثول، يمكن أن يكون للمنثول الموجود في أوراق النعناع تأثير مخدر طفيف على الحلق، مما يؤدي إلى قمع السعال (وهذا هو سبب ظهور النعناع في العديد من قطرات السعال)

. بالإضافة إلى ذلك ، أفاد علماء من وزارة الزراعة الأمريكية أنه عند اختباره في المختبر، وجد أن النعناع يحتوي على أنشطة كبيرة في مجال مضادات الميكروبات والفيروسات. كما يحتوي على زيت النعناع الذي له فائدة صحية عظيمة للجسم.