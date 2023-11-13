شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تعليق مثير من توخيل على إمكانية انتقال مبابي للبايرن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - : هاي كورة- علق توماس توخيل مدرب فريق بايرن ميونخ الألماني على إمكانية انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان إلى صفوف الفريق البافاري وقال توماس توخيل مازحا لقناة كانال بلس: “هل أرغب في التوقيع مع كيليان مبابي؟ نعم، نعم، سوف يلعب معنا، هذا واضح”. وأضاف: “إنه غير عادي، إذا أراد أن يأتي، سأذهب لاصطحابه بالدراجة! لكنني أعتقد أن هذا لن يصبح حقيقة”..: تعليق مثير من توخيل على إمكانية انتقال مبابي للبايرن.

كانت هذه تفاصيل خبر تعليق مثير من توخيل على إمكانية انتقال مبابي للبايرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث الخليج نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.