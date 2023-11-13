- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تشافي سكب الزيت على النار والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تشافي سكب الزيت على النار
الاثنين 13 نوفمبر 2023 الساعة 05:37
ي كورة _ حالة كبيرة من الجدل أثارها المدرب تشافي هيرنانديز بعد الفوز الذي حققه فريقه برشلونة أمام الضيف ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني. هذا الجدل سببه إحدى التصريحات التي أدلى بها تشافي في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء، حيث قال: “كل لاعبي برشلونة عناصر دولية تقريبًا ويلعبون أمام الملايين من المشجعين في العالم، إذا لم يتمكن أي لاعب منهم من تحمل انتقادات الصحافة، فلا يمكنه ارتداء قميص هذا النادي”. أغلب النقاد في كتالونيا يعتقدون بأن مدرب البارسا لم يكن موفقًا إطلاقًا في هذا التصريح، فمثل هذه التصريحات تتسبب عادة في تدهور العلاقة ما بين المدرب ولاعبيه، والنتيجة هي انهيار الموسم وإقالة الجهاز الفني، فهل برأيك سيكون هذا هو مصير البلوغرانا وتشافي في النهاية؟ : تشافي سكب الزيت على النار