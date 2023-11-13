والد الطفلة حنين البكري يكشف عن موقفه من الوساطات القبلية بشأن العفو عن القاتل

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عدن - ياسمين التهامي - لد الطفلة حنين البكري يكشف عن موقفه من الوساطات القبلية بشأن العفو عن القاتل أعلن إبراهيم البكري وهو والد الطفلة حنين البكري موقفا هاما في قضية ابنته التي قتلت قبل اشهر برصاص مسلح ويدعى حسين هرهرة. وقال البكري أنه يرفض أي وساطات قبلية أو تحكيم خارج اطار القانون في قضية مقتل ابنته، مؤكداً تمسكه بحقه الشرعي والقانوني في القصاص من قاتل ابنته. جاء موقف البكري الحازم وسط جهود وساطة قبلية كبيرة بهدف انتزاع تحكيم قبلي في القضية الجنائية التي صدر فيها حكم قضائي قضى بإعدام المتهم حسين هرهرة. عدن - ياسمين التهامي - لد الطفلة حنين البكري يكشف عن موقفه من الوساطات القبلية بشأن العفو عن القاتل أعلن إبراهيم البكري وهو والد الطفلة حنين البكري موقفا هاما في قضية ابنته التي قتلت قبل اشهر برصاص مسلح ويدعى حسين هرهرة. وقال البكري أنه يرفض أي وساطات قبلية أو تحكيم خارج اطار القانون في قضية مقتل ابنته، مؤكداً تمسكه بحقه الشرعي والقانوني في القصاص من قاتل ابنته. جاء موقف البكري الحازم وسط جهود وساطة قبلية كبيرة بهدف انتزاع تحكيم قبلي في القضية الجنائية التي صدر فيها حكم قضائي قضى بإعدام المتهم حسين هرهرة.

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