شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن "اكتشاف مذهل: شجرة سحرية تعالج مرضى السكري في السعودية وتخفض نسبة السكر في الدم!" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف مواطن سعودي عن اسم شجرة فعالة في طرد البعوض عند زراعتها في المنازل، وتعد أيضًا مخفضة لمرض السكري. وقد شارك المواطن تجربته الناجحة في زراعة شجرة النيم في الرياض.

وأوضح المواطن أن شجرة النيم تعتبر طاردة فعالة للبعوض، مما يساهم في توفير بيئة خالية من البعوض في المنازل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أوراق شجرة النيم تعتبر مخفضة لمرض السكري، مما يجعلها مفيدة للأشخاص الذين يعانون من هذا المرض.

وأشار المواطن إلى أن الهواء في الصيف يكون باردًا بسبب وجود أوراق شجرة النيم، مما يعزز الراحة والاستمتاع بالهواء النقي في فصل الصيف..