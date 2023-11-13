شكرا لقرائتكم خبر عن أجمل نساء الدول العربية وفق تصنيف موقع عالمي شهير.. المفاجأة في ترتيب السوريات والسعوديات ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صنف الموقع الأمريكي الشهير، رانكر، السوريات في المركز الأول كـ أجمل نساء المنطقة العربية.حين تنافست تونس والمغرب بالمراكز الثانية والثالثة بنفس عدد النقاط، ثم فلسطين بالمركز الرابع ولبنان بالمركز الخامس ، ثم جاءت الجزائر بالمركز السادس ومصر بالمركز السابع والعراق تشارك مع الأردن على المركز الثامن.

فيما جاءت كل من ليبيا واليمن والسعودية والسودان والبحرين بمراكز متتالية ، بينما كانت موريتانيا وقطر والكويت والامارات والصومال وعُمان بالمراكز الأخيرة.

وعلى مستوى العالم جاءت الدول العربية سوريا بالمركز 31 و وتونس 36 والمغرب بالمركز 39 من أصل 160 دولة تم تصنيفها بالقائمة.

يذكر أن التصنيف يعتمد على عدة عوامل تتعلق بالشهرة التاريخية لأجمل النساء ، ووفقا لتصنيف الأدبيات العربية لأجمل النساء في المنطقة العربية ، والوجوه النسائية الجميلة الأكثر انتشارا ، ثم يتم احتساب آراء الجمهور والمختصين “بالمرأة والجمال” بشرط عدم اختيار البلد الذي تنتمي له، وفقا لوسائل إعلام أردنية.

.