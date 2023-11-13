شكرا لقرائتكم خبر عن "الجائزة عروس مسيار".. شاهد: خطابة تعلن عن مسابقة صادمة وتثير موجة جدل واسعة في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي على نطاق واسع في المملكة إعلان مثير للجدل أعلن عنه حساب على موقع التدوين المصغر “تويتر” يحمل اسم الخطابة أم نورة. واحتوى الإعلان على شروط لمسابقة لزيادة التفاعل على حساب تويتر واشترطت المسابقة أن يقوم المتسابق بمتابعة الحساب ثم عمل ريتويت لتغريدة المسابقة على أن يكون السحب بعد 48 ساعة. أما المثير للاستغراب والاستياء هي الجائزة التي أعلن عنها الحساب وهي الزواج من فتاة عمرها 28 عام بطريقة المسيار.

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