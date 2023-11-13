شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو جديد يكشف كيفية التفرقة بين الزعفران الأصلي والمغشوش والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف طريقة غش الزعفران، وكيفية التفرقة بين الأصلي والمغشوش. وأظهر الفيديو قيام أحد الأشخاص بإحضار شعر الذرة وقام برشه باللون الأحمر الداكن ليصبح شبيه بالزعفران ويصبح مثل الأصلي وبالتالي يصعب التفرقة بينهما.

وأجرى الشخص تجربة على الزعفران المغشوش والمغشوش، حيث قام بوضعهما في المياه، ولاحظ أن الزعفران المغشوش لم يعطي أي لون، أما الأصلي فأعطى اللون الأصفر وذاب في الماء.

وأوضح الشخص أن طريقة غش الزعفران تتم عن طريق خلط الزعفران الأصلي مع مواد أخرى مثل شعر الذرة أو غيرها من المواد، ثم يتم رشها باللون الأحمر الداكن لتصبح شبيهة بالزعفران الأصلي.

وأشار إلى أن هناك عدة طرق يمكن من خلالها التفرقة بين الزعفران الأصلي والمغشوش، منها:

وشدد على ضرورة الحذر عند شراء الزعفران، والتأكد من مصدره قبل شرائه.

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