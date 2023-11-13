شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب سعودي يفجر مفاجأة عن ما يحدث .. هل الفلفل الحار يساعد على فتح شرايين القلب؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضح استشاري طب القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، حقيقة ما تردد بشأن قدرة الفلفل الحار على فتح شرايين القلب.

وقال "النمر" خلال تغريدة نشرها على حسابه بـ"تويتر"، إنه انتشر مقطع لسيدة أجنبية تدّعي أن الفلفل الحار يقوم مقام الأسبرين ويفتح شرايين القلب، موضحا أن هذه معلومات خاطئة تماماً. وتابع: تناول الفلفل الحار يؤدّي إلى تدهور حالة المريض المُغْمَى عليه وتؤخّر علاجَه الصحيح

كانت هذه تفاصيل خبر طبيب سعودي يفجر مفاجأة عن ما يحدث .. هل الفلفل الحار يساعد على فتح شرايين القلب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.