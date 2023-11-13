صحة مأرب: تسجيل 667 حالة اشتباه بالكوليرا منذ مطلع العام الجاري

أعلن مكتب الصحة والسكان في محافظة مأرب (شرق اليمن)، تسجيل نحو 667 حالة اشتباه إصابة بالكوليرا في المحافظة منذ مطلع العام الجاري.



جاء ذلك في إحصائية مقدمة من "الترصد الوبائي"، خلال اجتماع لمكتب الصحة كُرس لمناقشة آلية العمل لمواجهة عدوى الكوليرا ودور المنظمات في دعم ومساندة القطاع الصحي بالمحافظة، حسب الإعلام الصحي بالمحافظة.



وخلال الاجتماع الذي ضم ممثلو الصحة العالمية، وكتلة الصحة، واليونيسيف والهجرة الدولية بالمحافظة، أكد مدير مكتب الصحة في المحافظة الدكتور أحمد العبادي، على أهمية إعداد خطة طوارئ لمواجهة الكوليرا؛ بمافي ذلك رفع جاهزية الطوارئ بالمستشفيات لاستقبال الحالات وإعادة تفعيل زوايا الارواء بالمرافق الصحية، وإعداد قائمة بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، والتوعية والتثقيف الصحي للمجتمع.



ودعا العبادي، شركاء القطاع الصحي القيام بواجبهم في تقديم المساعدات اللازمة للمشافي والمراكز الصحية بما يمكنها من القيام بدورها الانساني في مواجهة الأمراض والأوبئة ومنها الاسهالات والكوليرا والتخفيف من معاناة المواطنين والنازحين.

