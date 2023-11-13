شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ليست للجن ولا للانس ..شاهد أغرب مقبرة في إسرائل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشر الجيش الإسرائيلي لقطات جوية توثق مئات السيارات المحروقة والمتضررة التي تم جمعها من مهرجان الموسيقى الذي أقيم في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر. ليست للجن ولا للانس ..شاهد أغرب مقبرة في إسرائيل ( فيديو مرعب ) .

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