شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ارامكو تعلن رسمياً تعديل في اسعار البنزين 91- 92 -95 في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - المملكة العربية السعودية هي بلد واعد على درب المستقبل المزدهر؛ حيث تضخ في السوق المحلية، الوقود عالي الجودة لخدمة القطاع الصناعي، والمركبات والمنازل والأعمال التجارية. كما تمكننا شبكتنا من المصافي المحلية ومراكز التوزيع وبشكل متميز من خلق قيمة أعلى لشركتنا وزبائننا، عبر تصاعد الكفاءات التشغيلية وتوليد مصادر متجددة للإيرادات باستمرار.

وضعت أرامكو السعودية إستراتيجية لبيع الوقود بالتجزئة، تركز في المقام الأول على تعزيز وجودها في المملكة، تعزيزاً لهدفها بعيد المدى بأن تصبح إحدى كبرى شركات بيع الوقود بالتجزئة على مستوى العالم. وتهدف إستراتيجية أرامكو السعودية في هذا الصدد إلى توفير خط جديد من خدمات السيارات ومنتجات التشحيم النهائية التي تحمل علامتها التجارية للمستهلكين، وذلك في إطار التزام الشركة بتنويع محفظتها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق.

وفي 2019م نجحت الشركة في تنمية قطاع محطات الخدمة التابع لها، وعززت فرص وصولها إلى عملاء البيع بالتجزئة داخل المملكة، وذلك بفضل دخولها في مشروع مشترك بالمناصفة مع شركة توتال يقوم على تشغيل محطات الخدمة داخل المملكة. وأبرمت الشركتان كذلك اتفاقية للاستحواذ على 270 محطة خدمة تحمل العلامة التجارية (سهل). وتنوي الشركتان تغيير العلامة التجارية و توسيع الشبكة في المستقبل.

نوفر لعملائنا مجموعة من منتجات الوقود بالتجزئة بدءًا من البنزين والكيروسين وانتهاء بغاز البيع، وهي منتجات تسهم في ازدهار اقتصادنا الوطني، وتوفير حياة أكثر إنتاجية وحيوية ورفاهية لشعب المملكة.

حول بيع الوقود بالتجزئة

توفر أرامكو السعودية أفضل أنواع الوقود لتلبية الاحتياجات اليومية المتجددة للمحركات.

ويتوافر وقود البنزين بنوعيه ٩١ و٩٥، لتلبية احتياجات جميع السيارات التي تعمل بالبنزين والمباعة في المملكة، كما يتوافر أيضًا وقود الديزل ذو الجودة العالية للشاحنات والمركبات الأخرى.

ولضمان جودة الوقود طوال دورة إنتاجه من المصدر وحتى وصوله إلى خزان العملاء، يخضع الوقود لاختبارات عديدة وتصدر بشأنه الشهادات؛ كما يتم حقنه بصبغات مختلفة لتسهيل مهمة التعرف عليه بصريًا والتحكم في جودته أثناء الضخ.

وتتميز جميع أنواع البنزين لدينا بخلوها من الرصاص.

أسعار المنتجات لشهر نوفمبر 2023م (ر.س. / لتر)

2.18

بنزين 91

2.33

بنزين 95

0.75

ديزل

0.93

الكيروسين

0.95

غاز البترول المسال

ملاحظة: تكون مراجعة الأسعار في المملكة بشكل دوري، وذلك لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير.

كيفية اختيار الوقود المناسب لسيارتك

يناسب بنزين ٩١ معظم السيارات الحديثة، فيما يعد بنزين ٩٥ الخيار الأمثل للسيارات ذات الأداء العالي؛ فإذا لم تكن متأكدًا من الوقود المناسب لسيارتك، يفضل الرجوع إلى دليل المالك للسيارة أو الاستفسار من الوكيل عن نوع الوقود المناسب. وفي بعض الأحيان يتم وضع ملصق بنوع البنزين المناسب لسيارتك داخل غطاء خزان الوقود.

وفي معظم الأحوال، لن تستفيد المركبة من استخدام وقود ذي رقم أوكتان أعلى من الموصى به في دليل المالك. ذلك يعني أنه باستثناء السيارات ذات الأداء العالي، من غير المحتمل أن تشعر بأي تغييرات تذكر عند استخدامك وقود ذو رقم أوكتان أعلى من الموصى به لسيارتك.

وفي المقابل، فإن استخدام بنزين ذي رقم أوكتان أقل من ذلك الذي أوصى به المصنّع، قد يعرض محرك السيارة لمخاطر وأضرار على المدى الطويل؛ لذلك فإنه من المحتمل أن يؤدي استخدام وقود منخفض الأوكتان – في محرك يتطلب أوكتان أعلى – إلى الإضرار بالمحرك، في حين لا تترتب أية أضرار على المحرك في استخدام درجة أوكتان أعلى من الموصى به.

اختر الوقود المناسب لسيارتك

قبل عام ٢٠٠٦، كان هناك نوع واحد من البنزين وهو البنزين ٩٥. وفي العام نفسه تبين أن معظم السيارات في المملكة على اختلاف أنواعها لا تحتاج مثل هذا الصنف العالي من البنزين، لذلك تمت إضافة البنزين ٩١ المتوافق مع احتياجات المستهلكين الفعلية في المملكة.

ماهي أرقام الأوكتان؟

95PG هو بنزين ذو رقم أوكتان بحثي (RON) يساوي 95؛ أما 91PG فهو بنزين ذو رقم أوكتان بحثي (RON) يساوي 91.

وفي الغالب، يتم استخدام أنواع الوقود ذات التصنيف الأوكتاني الأعلى في المحركات ذات الضغط العالي، والتي لها متطلبات أداء أعلى. وكلما زاد رقم الأوكتان زادت مقاومة البنزين للاشتعال.

ورقم الأوكتان مرتبط بنسبة ضغط المحرك، وهو مؤشر على مقاومة الوقود للقرقعة، وهو ما يحدد مقدار الضغط الذي يمكن أن يتحمله الوقود قبل الاشتعال. إن مؤشر مقاومة القرقعة AKI يساوي متوسط رقم الأوكتان البحثي RON ورقم أوكتان المحرك MON: (R+M) /2.

يتم تحديد رقم الأوكتان البحثي (RON) ورقم أوكتان المحرك (MON) بواسطة محرك خاص ذي نسب ضغط مختلفة، ثم تتم مقارنة نوعيات القرقعة للوقود المستخدم مع المواصفات القياسية للوقود..