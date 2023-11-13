في هذا الاثناء وردنا محاولة اغتيال رئيس ومقتل حارسه ... الكاميرات ترصد الجاني شاهد

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - مقطع فيديو يظهر هجومًا مسلحًا على موكب الرئيس الفلسطيني محمود عباس تم تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر هجومًا مسلحًا استهدف موكب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية. وقد أظهر الفيديو لحظة قيام مجهولين بإطلاق النار على الموكب، مما أسفر عن مقتل أحد حراسه الشخصيين. تبادل إطلاق النار واستخدام السيارات كدروع قامت حراسة الرئيس الفلسطيني بتبادل إطلاق النار مع المجموعة المسلحة، حيث استخدموا السيارات كدروع لصد الهجوم وحماية محمود عباس.تهديدات من حركة تابعة لحماس قد وجهت حركة تابعة لحماس تهديدات لمحمود عباس بوقف التعاون مع إسرائيل وتقديم المساعدة لغزة لمدة 24 ساعة. وتأتي هذه التهديدات في سياق التوترات السياسية بين الفصائل الفلسطينية المختلفة. صدمة عالمية: رئيس عربي يتعرض لمحاولة اغتيال ومقتل حارسه الشخصي، اكتشف هوية الجاني وستصدم بها!".

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