خطاء قاتل ستندم اذا فعلته قبل نومك يفقدك بصرك ولن تصحي إلا وأنت أعمى!!

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عدن - ياسمين التهامي - اء قاتل ستندم اذا فعلته قبل نومك يفقدك بصرك ولن تصحي إلا وأنت أعمى!!أعلن المواطن الأمريكي مايكل كرامهوقد أضطر مايكل إلى ترك الدراسة والعمل من أجل التركيز على علاج العين اليمنى التي أصيبت بالعمى. ويأمل أن يوافق الأطباء على إجراء عملية زرع القرنية، التي قد تؤدي إلى تحسن حالته. ولكن الأطباء حاليا ضد إجراء هذه العملية لأن جسمه قد يرفضها.ولتز، أن إحدى عينيه أصيبت بالعمى بعد أن نام مدة 40 دقيقة والعدسات اللاصقة في عينيه. وتشير LADBible، إلى أن هذا المواطن نام هذه الفترة القصيرة للاستراحة من العمل، وعندما استيقظ لاحظ احمرار عينيه، ولكنه لم يهتم بالأمر، لأنه يعاني دائما من التهاب الملتحمة. ولكن عندما ساءت الأمور قرر مراجعة طبيب العيون الذي قال له بعد أن فحصه: أنت مصاب بالتهاب القرنية الشوكميبي (Acanthamoeba keratitis)، وأن الطفيليات آكلة اللحوم بدأت بأكل العين. عدن - ياسمين التهامي - اء قاتل ستندم اذا فعلته قبل نومك يفقدك بصرك ولن تصحي إلا وأنت أعمى!!أعلن المواطن الأمريكي مايكل كرامهوقد أضطر مايكل إلى ترك الدراسة والعمل من أجل التركيز على علاج العين اليمنى التي أصيبت بالعمى. ويأمل أن يوافق الأطباء على إجراء عملية زرع القرنية، التي قد تؤدي إلى تحسن حالته. ولكن الأطباء حاليا ضد إجراء هذه العملية لأن جسمه قد يرفضها.ولتز، أن إحدى عينيه أصيبت بالعمى بعد أن نام مدة 40 دقيقة والعدسات اللاصقة في عينيه. وتشير LADBible، إلى أن هذا المواطن نام هذه الفترة القصيرة للاستراحة من العمل، وعندما استيقظ لاحظ احمرار عينيه، ولكنه لم يهتم بالأمر، لأنه يعاني دائما من التهاب الملتحمة. ولكن عندما ساءت الأمور قرر مراجعة طبيب العيون الذي قال له بعد أن فحصه: أنت مصاب بالتهاب القرنية الشوكميبي (Acanthamoeba keratitis)، وأن الطفيليات آكلة اللحوم بدأت بأكل العين.

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