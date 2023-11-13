إب..محكمة حوثية تُسقط حكم القصاص عن متهم بجريمة قتل الطفلة "ريماس القادري"

أيدت محكمة استئناف إب التابعة لمليشيا الحوثي، حكماً ابتدائيا يقضي بإسقاط عقوبة القصاص عن متهم بقتل الطفلة "ريماس عبدالسلام القادري"، وسط استياء حقوقي ومحلي كبير.



وقالت مصادر حقوقية لـ "يمن شباب نت"، إن محكمة استئناف إب، قضت أمس الأحد، بتأييد حكم المحكمة الجزائية الابتدائية، والقاضي بإسقاط حكم القصاص عن المتهم بقتل الطفلة "القادري" بسبب ماسمته "عدم توفر الدليل الشرعي"، والاكتفاء بسجنه عشر سنوات ودفع دية وغرامة التقاضي.



واستنكر حقوقيون منطوق الحكم الذي جاء بعد مماطلة دامت نحو ثلاث سنوات من استئناف الحكم الابتدائي الذي صدر مطلع فبراير 2021، وسط شكوك حول وجود تلاعب في ملف التحقيق بالقضية.



واتهمت النيابة العامة (خ.ع .و - 36 عاما) من مواليد قرية "حجر كومره" عزلة الشراعي مديرية جبلة، بارتكاب جريمة قتل الطفلة (ريماس القادري ـ 6 سنوات) وذلك بقيامه بضربها بعنف بالغ الشدة في الرأس وصدمها بقوة في جسم صلب قاصدا قتلها.



وفي الـ 20 من أغسطس 2019، عُثر على الطفلة "ريماس" متوفية في إحدى البنايات الحديثة في القرية وعليها آثار تعذيب وخنق، قبل أن يتم القبض على الجاني.

