شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن معجزة.. 7 طرق مدهشة لتنظيف القولون في المنزل و اخراج البراز المتحجر دون الذهاب للطبيب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يحتاج الحفاظ على نظافة القولون إلى اتباع نظام غذائي صحي للقولون، وتناول الكثير من الفواكه والخضراوات وألياف الحبوب الكاملة.

تناول الفواكه والخضراوات وألياف الحبوب الكاملة الفواكه والخضراوات غنية بمضادات الأكسدة، بينما تعزز الألياف حركات الأمعاء المنتظمة. لذلك، يجب تناول كمية كافية من الفواكه والخضراوات في الوجبات اليومية. كما ينصح بتناول ألياف الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني والخبز الكامل.

أساسي موجود في الأطعمة النباتية الصحية الكاملة مثل الفواكه والخضراوات والحبوب والمكسرات والبذور وغيرها.

زيادة حجم المادة الزائدة في القولون تعتبر الألياف من العناصر الغذائية الهامة التي تساعد على زيادة حجم المادة الزائدة في القولون. وبفضل هذه الخاصية، فإن الألياف تعمل على تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك وفرط نشاط الأمعاء. بالإضافة إلى ذلك، فإن الألياف تعزز نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

تنظيف القولون بالأعشاب تعتمد عملية تنظيف القولون باستخدام الأعشاب على استخدام مكونات طبيعية ومهدئة للاضطرابات القولونية مثل القولون العصبي والقولون التقرحي. وتحتوي الأعشاب الطبيعية على خصائص مضادة للغازات وتساعد على تنظيم الحركة الأمعاء وتليين البراز. وبالتالي، فإن تنظيف القولون بالأعشاب يعتبر علاجًا جذريًا وفعالًا لتحسين صحة القولون.

الأعشاب المهدئة للاضطرابات القولونية تشمل الأعشاب المهدئة للاضطرابات القولونية العصبية والتقرحية الشمرة وأوراق النعناع وأزهار البابونج وبذور الكتان. تحتوي هذه الأعشاب على خصائص مهدئة ومضادة للالتهابات، مما يساعد على تخفيف الأعراض المرتبطة بالاضطرابات القولونية وتهدئة الأمعاء.

فوائد التفاح للقولون يعتبر التفاح من الفواكه الغنية بالألياف والبوليفينول، وهما عنصران مهمان لصحة القولون. يحتوي التفاح على مركب يسمى البكتين وهو نوع من الألياف الذي يعمل كمادة حيوية ويعزز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء. وبدورها، تساعد هذه البكتيريا الأمعاء على أداء وظيفتها بكفاءة وتحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام

.