اتركها فورا.. هذه الأطعمة تسبب لك سرطان المعدة والبلعوم .. تعرف عليها قبل فوات الأوان

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عدن - ياسمين التهامي - ركها فورا.. هذه الأطعمة تسبب لك سرطان المعدة والبلعوم .. تعرف عليها قبل فوات الأوان كشفت دراسة نشرت في مجلة التغذية والسرطان في لندن، أن هناك "علاقة مباشرة" بين الأطعمة المكررة وسرطان المعدة،أكدت الدراسة أن هناك علاقة مباشرة بين "الحبوب المكررة وسرطان المعدة"، مشيرة إلى أن الأطعمة التي تمت معالجتها تجريدها من قيمتها الغذائية تعرف بالأطعمة المكررة وهي تشمل الكيك والحلويات والخبز الأبيض والمعكرونة والكعك والبسكويت الحلو أو المالح وحبوب الإفطار المكررة والأرز الأبيض والفطائر والبيتزا، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية الجمعة. وأشارت الدراسة إلى أن الباحثين قاموا بتحليل البيانات من دراسة الحالات والشواهد التي أجريت في إيطاليا بين عامي 1997 و 2007 على 230 شخصًا مصابًا بسرطان المعدة، حيث لوحظ وجود "ارتباط مباشر" مع خطر الإصابة بسرطان المعدة بالنسبة للحبوب. آ وعلى العكس من ذلك لوحظت اتجاهات عكسية في مخاطر الإصابة بالسرطان، وخاصة سرطان المعدة والأمعاء مع تناول الخضار والفاكهة، ما يؤكد الدور الوقائي للخضروات والفاكهة ضد سرطان المعدة وتشير إلى تأثير ضار للحبوب (المكررة) على هذا الورم. وتوصلت دراسات متعددة على مر السنين إلى ارتباط وثيق بين استهلاك الحبوب المكررة وخطر الإصابة بالسرطان، منها دراسة نشرت في المجلة الأوروبية للتغذية السريرية والتي خلصت إلى أن "الحبوب المكررة مرتبطة بشكل مباشر بخطر الإصابة بسرطان تجويف الفم والبلعوم". وقالت مؤسسة "أبحاث السرطان" البريطانية إن تناول اللحوم الحمراء والمعالجة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء. عدن - ياسمين التهامي - ركها فورا.. هذه الأطعمة تسبب لك سرطان المعدة والبلعوم .. تعرف عليها قبل فوات الأوان كشفت دراسة نشرت في مجلة التغذية والسرطان في لندن، أن هناك "علاقة مباشرة" بين الأطعمة المكررة وسرطان المعدة،أكدت الدراسة أن هناك علاقة مباشرة بين "الحبوب المكررة وسرطان المعدة"، مشيرة إلى أن الأطعمة التي تمت معالجتها تجريدها من قيمتها الغذائية تعرف بالأطعمة المكررة وهي تشمل الكيك والحلويات والخبز الأبيض والمعكرونة والكعك والبسكويت الحلو أو المالح وحبوب الإفطار المكررة والأرز الأبيض والفطائر والبيتزا، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية الجمعة. وأشارت الدراسة إلى أن الباحثين قاموا بتحليل البيانات من دراسة الحالات والشواهد التي أجريت في إيطاليا بين عامي 1997 و 2007 على 230 شخصًا مصابًا بسرطان المعدة، حيث لوحظ وجود "ارتباط مباشر" مع خطر الإصابة بسرطان المعدة بالنسبة للحبوب. آ وعلى العكس من ذلك لوحظت اتجاهات عكسية في مخاطر الإصابة بالسرطان، وخاصة سرطان المعدة والأمعاء مع تناول الخضار والفاكهة، ما يؤكد الدور الوقائي للخضروات والفاكهة ضد سرطان المعدة وتشير إلى تأثير ضار للحبوب (المكررة) على هذا الورم. وتوصلت دراسات متعددة على مر السنين إلى ارتباط وثيق بين استهلاك الحبوب المكررة وخطر الإصابة بالسرطان، منها دراسة نشرت في المجلة الأوروبية للتغذية السريرية والتي خلصت إلى أن "الحبوب المكررة مرتبطة بشكل مباشر بخطر الإصابة بسرطان تجويف الفم والبلعوم". وقالت مؤسسة "أبحاث السرطان" البريطانية إن تناول اللحوم الحمراء والمعالجة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

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