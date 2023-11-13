شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى كريم منزلي لنفخ الخدود وإزالة التجاعيد وتفتيح البشر بمكون طبيعي 100% (تعرف عليه الان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أغلب النساء بعد سن الثلاثين من مشكلة التجاعيد ونحافة البشرة، ويقل أنتاج الكولاجين بالبشرة وتظهر علامات تقدم العمر والخطوط الرفيعة والتصبغات الجلدية على البشرة بكثرة وتصبحين بحاجة إلي العناية ببشرتك والحفاظ على شبابها في أسرع وقت، يعمل كريم الخميرة والنشا على تبييض البشرة وشد التجاعيد وإعادة إنتاج الكولاجين ويسمن الوجه ويجعل الخدود ممتلئة وجميلة، وتصبح بشرتك نقية ومتألقة وجذابة طول العمر، سوف نتعرف من خلال طريقة عمل كريم الخميرة الرهيب لشد التجاعيد ونفخ الخدود في أقل وقت ممكن مكونات عمل كريم الخميرة الرهيب يتكون الكريم من عدة مكونات بسيطة تساعد على التخلص من مشكلة التجاعيد واسمرار البشرة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- ملعقة من الخميرة الفورية.

كوب من مغلي الحلبة. ملعقة كبيرة من النشا. مقدار ملعقة كبيرة من زيت السمسم. ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من زي جنين القمح. طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الخميرة الرهيب لشد التجاعيد وإزالة الاسمرار بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر إناء متوسط الحجم ونضع به ملعقة الخميرة والنشا ونقلبهم مع بعض.

ثم نضيف مغلي الحلبة ونقلب حتى تذوب المكونات تماماً. نضع الخليط على نار هادئة ونقلب برفق حتى نحصل على خليط ثقيل القوام. نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانب حتى يصبح دافئ.

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