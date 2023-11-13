شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مختصون يكشفون سبب غزارة الأمطار على هذه المناطق السعودية والدفاع المدني يحذر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثر شرق شبه الجزيرة العربية بمنخفض جوي في طبقات الجو العالية، ما أدى إلى اضطرابات جوية في العديد من مناطق المملكة.

ومن المتوقع استمرار هطول أمطار غزيرة على الرياض ومكة ومناطق مختلفة من المملكة حتى يوم الاثنين المقبل.

وتوقع خبراء الأرصاد أن تتكاثر كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وقد يتخللها سحب ركامية مُتفرقة ساعات ما بعد الظهر والمساء من اليوم السبت على أجزاء من وسط المنطقة الشرقية والرياض، وقد تشمل أحياء من العاصمة، ويُرافقها هطول أمطار مُتوسطة قد تكون غزيرة بشكل محلي.

كما يصحب تساقط الأمطار، حدوث العواصف الرعدية ونشاط في التيارات الهابطة المُفاجئة والتي قد تؤدي إلى حدوث عواصف غبارية مؤقتة في بعض المناطق.

كما تطال السُحب الركامية كذلك أجزاء مُتفرقة من مناطق القصيم وحائل والمدينة المنورة وتبوك بالإضافة إلى بعض المُرتفعات الجنوبية الغربية.

وتترافق السُحب الركامية بهطول للأمطار المُتوسطة مصحوبة بالرعد والصواعق والبرق ونشاط في الرياح تحت مرور السُحب المزن الركامي.

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار..