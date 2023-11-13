شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: تسريب فيديو لـ ’’جورجينا‘‘ من صيدلية في السعودية..والجمهور ويطالب بطردها من الرياض! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ّ تسريب فيديو لمصممة الأزياء العالمية وحبيبة الدون عدن - ياسمين التهامي - ّ تسريب فيديو لمصممة الأزياء العالمية وحبيبة الدون كريستيانو رونالدو ، المدعوّة جورجينا رودريغيز من داخل صيدلية في السعودية أثار غضب الجمهور. تتبع الكاميرات ووسائل الإعلام خطوات عارضة الأزياء جورجينا رودريغز، حبيبة نجم كرة القدم البرتغالي كريسيتانو رونالدو، بعد انتقالهم للعيش في العاصمة السعودية الرياض، عقب توقيع كريستيانو صفقة تاريخية مع نادي النصر. وبات واضحًا الاهتمام بجورجينا، فقد تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لها أثناء تواجدها في إحدى صيدليات السعودية رفقة كريستيانو جونيور، الذي بدا واضحًا عليه علامات التعب، إذ شوهد وهو يسعل؛ ما أثار التكهنات أن تواجدهما سببه حالته الصحية. واختارت جورجينا إطلالة رياضية مؤلفة من بدلة رياضية باللون الخمري من ماركة ”تومي هيلفيغر“، واعتمدت قبعة بيسبول سوداء مع حذاء رياضي أبيض. في حين ارتدى كريستيانو جونيور بدلة رياضية بيضاء من ماركة ”نايك“ مؤلفة من بلوزة وشورت.وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو جورجينا، وأبدوا غضبهم من تتبع خطواتها وعدم منحها الحرية في عيش حياتها بشكل طبيعي، فكتبت إحداهن: ”ياناس خلاص وقفو ارجوكم لا تفضحونا بطلو محنة رفع الجوال، ترى في اوروبا عايشين براحتهم والاجانب يكرهون تصوير اطفالهم“. وأضافت آخر: ”احلف!!! لايكون بتقضي حسابك بس عن جورجينا وين راحت ووين جت!! أمس راحت مول المملكة واليوم الصيدلية ترا خلاص مصخت السالفة“.من جهةٍ أخرى، يبدو أن مصممة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز، حبيبة الدون كريستيانو رونالدو، غاضبة كثيرًا من مدرب منتخب البرتغال، بسبب ما فعله بحبيبها. في التفاصيل، انتقدت عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز مدرب منتخب البرتغال فيرناندو سانتوس؛ بسبب إشراكه حبيبها نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو بالشوط الثاني من مباراة الدور ربع النهائي في كأس العالم (فيفا) قطر 2022 أمام منتخب المغرب والتي انتهت بخسارة البرتغال. وكتبت جورجينا عبر حسابها في إنستغرام رسالة دعم ومؤازرة لكريستيانو رونالدو، وهاجمت من خلالها سانتوس لفشله في استخدام ”أقوى سلاح“ في فريقه والاستهانة به. وقالت: ”اليوم كانت قرارات صديقك ومدربك سيئة. ذلك الصديق الذي قلت عنه الكثير من كلمات الإعجاب والاحترام“. وتابعت مشيدةً بأداء رونالدو على أرض الملعب: ”حينما دخلت إلى الملعب رأيت كيف تغيّر كل شيء، لكن بعد فوات الأوان“. وتوجَّهت جورجينا بكلامها للمدرب، قائلة: ”لا يمكنك الاستهانة بأفضل لاعب في العالم وأقوى سلاح لديك ولا يمكننا الدفاع عن شخص لا يستحق هذا أيضًا“. وختمت الحسناء الأرجنتينية رسالتها: ”الحياة تعطينا دروسًا. اليوم لم نخسر، لقد تعلمنا، كريستيانو. نحن نحبك“. شاهد: تسريب فيديو لـ ’’جورجينا‘‘ من صيدلية في السعودية..والجمهور ويطالب بطردها من الرياض! شاهد: تسريب فيديو لـ ’’جورجينا‘‘ من صيدلية في السعودية..والجمهور ويطالب بطردها من الرياض!

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: تسريب فيديو لـ ’’جورجينا‘‘ من صيدلية في السعودية..والجمهور ويطالب بطردها من الرياض! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.