شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وصفة زيت ساحرة لإخفاء الام البواسير!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يلجأ كثير من مرضى البواسير إلى استعمال الزيوت الطبيعية بعد إجراء العمليات الجراحية وتناول الأدوية. ولعل أبرز تلك الزيوت هو زيت الخروع والزيتون واللوز وأيضا زيت السمسم ينضم إلى القائمة.إليك أهم فوائد زيت السمسم للبواسير: يعمل على تسكين منطقة الشرج. يساعد على تهدئة منطقة الشرج من القروح حول المستقيم. يساعد على ترطيب البواسير. يخفّف من الحكة الناتجة عن البواسير. يساعد على تهدئة الالتهابات. يحدّ من تفاقم البواسير..

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