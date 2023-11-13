قناة اخباريه تشهد ابشع جريمة على الهواء مباشرة ... وكاميرا المراقبة ترصد وتكشف كل شىء ..شاهد

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قتل مذيع راديو، أثناء البث المباشر، في مدينة كالامبا بالفلبين.

‏وأظهر مقطع الفيديو، دخول شخصين إلى مقر القناة، ومعهم أسلحة وقاموا بالاعتداء على أحد الموظفين، حتى وصلوا إلى غرفة المذيع.

ودخل أحد المسلحين على مذيع قناة راديو كالامبا أثناء البث المباشر، وأطلق عليه عدة رصاصات من مسدس كان معه.

وتناثر دم القتيل على الكراسي والمقاعد والأرض، عقب اطلاق النار عليه، ثم غادر المسلحان الموقع، ولا تزال الشرطة تبحث عنهما.

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شاهد.. لحظة مقتل مذيع داخل القناة خلال البث المباشر وتناثر دمه على الكراسي والأرض (فيديو مروع).