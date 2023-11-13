شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اعتراف خطير من لجنة الحكام عن النصر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت بعض التقارير الصحفية، عن اعتراف بعض المسؤولين من لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بصحة هدف البرازيلي أندرسون تاليسكا الملغى أمام الاتفاق، في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان حكم مباراة النصر والاتفاق في بطولة كأس الملك، قد ألغى هدف لمصلحة تاليسكا، وذلك بمساعدة غرفة تقنية الفيديو، بداعي تسلل زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو.

مسؤولي اللجنة أكدوا أيضًا لنادي النصر صحة قرار الحكم التشيلي بيرو مازا بطرد أندرسون تاليسكا، مع ارتكاب حكم المباراة خطأين: الأول طرد علي هزازي لاعب الاتفاق، والثاني إغفاله عن طرد زميله جوردان هندرسون.

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