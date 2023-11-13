شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مواطن سعودي يجري تجربة عملية لتعبئة البنزين بطقة وطقتين.. ويكشف حقيقة الفرق في الكمية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وثق شخص مقطع فيديو أوضح خلاله أنه لا يوجد فرق عند تعبئة البنزين بطقة واحدة أو طقتين.

واستعرض خلال الفيديو مقياس لقياس البنزين قائلا :"هذا المقياس العالمي الذي يستخدم في قياس البنزين، وسوف نضع البنزين طقة واحدة، وأعلى طقة، ونلاحظ إذا كان يوجد فرق في الكمية أو لا".

وفي اللقطات التالية من الفيديو قام بوضع طقة واحدة من البنزين 20 لتر, لافتا إلى أن المعيار تجاوز ال 100 بشرطتين.

وبعد ذلك قام شخص بتفريغ الطقة الأولى ثم تعبئة الطقة الثانية السريعة، فيما أشار موثق المقطع إلى أن المعيار تجاوز ال 100 بشرطتين أيضا، ما يعني عدم وجود فرق في التعبئة.

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صحيفة المرصد

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