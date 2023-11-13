شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأمير سعود بن محمد بن فهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن حساب أخبار آل سعود عبر منصة إكس اليوم الأحد عن وفاة الأمير الشاب سعود بن محمد بن فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود.

ونعى عدد كبير من نشطاء التواصل الاجتماعي الأمير الشاب، مشيدين بحسن خلقه وسيرته الطيبة سائلين الله عز وجل أن يتغمده برحمته.

وينتظر أن يعلن الديوان الملكي موعد ومكان الصلاة عليه.