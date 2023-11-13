شكرا لقرائتكم خبر عن هل الإندومي يسبب السرطان؟.. الخضيري يُجيب ويحسم الجدل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �شف عالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، حقيقة الشائعات المتداولة حول تسبب الإندومي في إصابة الأطفال بسرطان الدم. عدن - ياسمين التهامي - �شف عالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، حقيقة الشائعات المتداولة حول تسبب الإندومي في إصابة الأطفال بسرطان الدم. وشارك الخضيري، عبر حسابه بمنصة "إكس" صورة تحذير جاء فيه "ارتفاع خطير لسرطان دم لوكيميا عند الأطفال بسبب تناول شيبسي وإندومي وحلويات مملوءة بمواد حافظة ومسرطنة". وعلق الخضيري، على صورة التحذير، قائلاً:"هذا الكلام غير صحيح.. ومبالغة وتهاويل من مجاهيل".

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