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يحارب الأورام السرطانية..مختص يكشف عن أفضل نبات صحي ويوضح الطريقة الصحيحة لطهيه

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عدن - ياسمين التهامي - كشف صانع محتوى، عن أفضل نبات صحي في العالم، والطريقة الصحيحة لطهيه.

وقال صانع المحتوى إن البروكلي يعتبر أفضل مصدر للبروتين والبوتاسيوم وأفضل مصدر للألياف والمعادن والفسفور وحمض الفوليك وأفضل محارب للسرطان.

وحول طريقة تحضيره الصحيحة، أوضح: يجب طبخه بدون زيوت حتى لا يتهدرج ومن الأفضل طبخه بالبخار.
 

pic.twitter.com/VxcPxnJzPA

- فيديوهات منوعة (@SelaElnagar) 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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