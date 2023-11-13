شكرا لقرائتكم خبر عن يحارب الأورام السرطانية..مختص يكشف عن أفضل نبات صحي ويوضح الطريقة الصحيحة لطهيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف صانع محتوى، عن أفضل نبات صحي في العالم، والطريقة الصحيحة لطهيه. وقال صانع المحتوى إن البروكلي يعتبر أفضل مصدر للبروتين والبوتاسيوم وأفضل مصدر للألياف والمعادن والفسفور وحمض الفوليك وأفضل محارب للسرطان. وحول طريقة تحضيره الصحيحة، أوضح: يجب طبخه بدون زيوت حتى لا يتهدرج ومن الأفضل طبخه بالبخار.

pic.twitter.com/VxcPxnJzPA - فيديوهات منوعة (@SelaElnagar) pic.twitter.com/VxcPxnJzPA — فيديوهات منوعة (@SelaElnagar) November 13, 2023

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