شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى 5 مشروبات لحرق دهون الكرش والتخلص من بروز البطن ومنع انتفاخها وتكوين الغازات بها.. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعد البطن الكبير أو كما يسمى بالكرش من أكثر الأمور التي تدل على السمنة وتراكم الدهون في منطقة البطن وفي الجسم ككل، وهو مصدر القلق والاستياء لأصحابه الذين يرغبون دائما في التخلص منه، فإليكم أهم 5 مشروبات للتخلص من دهون الكرش

1- الماء ذو النكهة

بدلاً من شرب الماء العادي، توجد وصفات كثيرة مع الماء للتقليل من دهون البطن ، مثل وضع رذاذ الليمون مع الماء ثم شرائح ليمونة، ولمزيد من الانتعاش ضعي مكعبات الثلج (في فصل الصيف)، أو شرائح الخيار مع الماء للحصول على مذاق منعش أيضاً.

2- عصير البطيخ

يعد البطيخ من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يجعله طعاماً رطباً على الجسم، وللبطيخ قدرة عالية على ترطيب الجسم، وهو أيضاً يحتوي على الليكوبين المضاد للسرطان، فضلاً عن الحمض الأميني المعروف باسم أرجينين، ووجدت الدراسات العلمية أن مادة أرجينين تعمل على تقليل نسبة الدهون في الجسم، وزيادة كتلة العظم كما يعزز من الأيض.

3- الشاي المثلج بالنعناع

شرب الشاي المثلج سواء بنكهة النعناع أو إضافته إلى الكوب، يعمل على تعزيز الهضم، خاصة عند تناول وجبة مليئة بالدهون، ويعتبر الشاي المثلج بالنعناع من الطرق الفعالة للتخلص من بروز البطن ، ومنع انتفاخها أو تكوين الغازات بها.



4- عصير الأناناس

يعد شراب الأناناس سلاحاً في حد ذاته للتخلص من البطن البارز، نظراً لاحتوائه على مادة البروميلين، وهي الإنزيم المساعد في تحطيم البروتين ويساعد في سهولة الهضم ويخلص من أي انتفاخ، ويمكن أيضاً إضافة ملعقة كبيرة من بذور الكتان التي تحتوي على الأحماض الدهنية غير المشبعة الأحادية، وثبتت قدرتها على التغلب على ظاهرة الكرش.

5- الشاي الأخضر

يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في التخلص من دهون البطن ، ويحدث ذلك عن طريق شرب كوب من الشاي الأخضر قبل ممارسة التمارين الرياضية، للحصول على مستوى حرق أكبر من ذي قبل.