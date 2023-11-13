أسد هارب يتسبب في رعب 40 ألف شخص ويتسبب بكثير من الفوضي وفي النهاية حدثت المفاجأة

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عدن - ياسمين التهامي - د هارب يتسبب في رعب 40 ألف شخص ويتسبب بكثير من الفوضي وفي النهاية حدثت المفاجأة تسبب أسد هارب من سيرك في ساعات من الإثارة في مدينة لاديسبولي الساحلية الإيطالية يوم السبت، وجاب الحيوان المفترس شوارع البلدة التي يبلغ تعداد سكانها 40 ألف نسمة، وتقع شمال روما، في فترة ما بعد الظهر. أسد هارب يتسبب بكثير من الفوضي ببلدة إيطالية وطالب عمدة المدينة أليساندرو جراندو السكان بأن ‘يكونوا حذرين للغاية’، واستغرق الأمر عدة ساعات قبل أن يتم تهدئة الحيوان والإمساك به مجددا، وتم تداول عدة مقاطع فيديو عبر الإنترنت تظهر الحيوان وهو يتبختر في شوارع المدينة وعلى طول الأرصفة.والتزم معظم السكان منازلهم وشققهم كإجراء احترازي. كما علق البعض مؤقتا في سياراتهم، وتم رصد الحيوان في وقت لاحق خارج لاديسبولي، وفي وقت لاحق من المساء، جرى تحديد مكان الأسد وتم تخديره، بحسب رئيس البلدية. ثم نام الأسد بعد بضع دقائق وتم إعادته إلى السيرك. عدن - ياسمين التهامي - د هارب يتسبب في رعب 40 ألف شخص ويتسبب بكثير من الفوضي وفي النهاية حدثت المفاجأة تسبب أسد هارب من سيرك في ساعات من الإثارة في مدينة لاديسبولي الساحلية الإيطالية يوم السبت، وجاب الحيوان المفترس شوارع البلدة التي يبلغ تعداد سكانها 40 ألف نسمة، وتقع شمال روما، في فترة ما بعد الظهر. أسد هارب يتسبب بكثير من الفوضي ببلدة إيطالية وطالب عمدة المدينة أليساندرو جراندو السكان بأن ‘يكونوا حذرين للغاية’، واستغرق الأمر عدة ساعات قبل أن يتم تهدئة الحيوان والإمساك به مجددا، وتم تداول عدة مقاطع فيديو عبر الإنترنت تظهر الحيوان وهو يتبختر في شوارع المدينة وعلى طول الأرصفة.والتزم معظم السكان منازلهم وشققهم كإجراء احترازي. كما علق البعض مؤقتا في سياراتهم، وتم رصد الحيوان في وقت لاحق خارج لاديسبولي، وفي وقت لاحق من المساء، جرى تحديد مكان الأسد وتم تخديره، بحسب رئيس البلدية. ثم نام الأسد بعد بضع دقائق وتم إعادته إلى السيرك.

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