صنعاء.. مليشيا الحوثي تحاصر منزل رجل الأعمال "الخامري" والحكومة تعتبرها "جريمة نكراء"

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت المليشيات الحوثية الإرهابية، اليوم الاثنين، على محاصرة منزل رجل الأعمال المعروف الشيخ "توفيق الخامري"، بقيادة القيادي الحوثي المدعو "ناصر العرجلي"، في العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر حقوقية، إنّ المليشيا قامت بمحاصرة منزل الشيخ "توفيق الخامري"، الكائن بالقرب في شارع الجزائر بالقرب من جولة عصر، تمهيدا لاقتحامه ونهب محتوياته، بدواعٍ مناطقية.

وحسب المصادر، فأنّ أطقم المليشا أغلقت الطرق المودية إلى المنزل، ومنعت الدخول والخروج منه، مشيرًا إلى أنّ المليشا نشرت عددا من المسلحين في أسطح المنازل المجاورة.

وكشف مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، عن تحرك عشرات الأطقم والسيارات العسكرية، وتحمل على متنها مسلحين، تجوب الشوارع المحيطة بمنزل "الخامري"، مما شكّل حالة رعب وهلع بين الساكنين.

ودعا نجل التجار الاكبر مصطفى الخامري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى رفع يد عصابة المدعو "ناصر العرجلي" وردعه عن ارتكاب جريمة ترويع الأطفال والنساء، والساكنين في المنزل.

بدورها، أدانت الحكومة الشرعية، واستنكرت قيام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، بمحاصرة منزل رجل الأعمال الشيخ توفيق الخامري، بثلاثين طقم بقيادة المدعو ناصر العرجلي، وترويع النساء والأطفال.



ووصف وزير الإعلام والثقافة معمر الإرياني، ما أقدم عليه الحوثي بـ"الجريمة النكراء"، التي تؤكد مضي مليشيا الحوثي في تنفيذ مخططها لتجريف القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية المعروفة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، لصالح شركات ومستثمرين تابعين لها.



وأشار الارياني الى ان القطاع الخاص تعرض منذ الانقلاب لعمليات ابتزاز وتضييق مستمر عبر إغلاق ومصادرة مئات الشركات والمصانع والمنشآت التجارية، وفرض جبايات ورسوم وغرامات غير قانونية، واحتجاز البضائع في المنافذ والتصرف بها وبيعها.



وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص بعدم الوقوف موقف المتفرج ازاء استهداف مليشيا الحوثي الممنهج للبيوت التجارية ورؤوس الاموال التي صمدت واستمرت في نشاطها التجاري رغم الظروف الصعبة، والذي يهدد بانهيار الاوضاع الاقتصادية ومفاقمة المعاناة الانسانية.