التعاون الخليجي يدين قصف الاحتلال الاسرائيلي مقر اللجنة القطرية لإعمار غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، الإثنين، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مؤكدا أن هذا القصف دليل آخر على وحشية ورعونة قوات الاحتلال واستمرارها بخرق المعاهدات والقوانين والأعراف الدولية.

وذكر الأمين العام، أن الآلة العسكرية الإسرائيلية باستهدافها مقر اللجنة والمستشفيات والمدارس وتجمعات السكان وملاجئ الإيواء تؤكد عدم اكتراثها لأرواح المدنيين الأبرياء واستهدافها لهم بشكل مباشر.

وأشاد البديوي بالدور الجلي للجنة القطرية لإعادة إعمار غزة وإسهاماتها الكبيرة في عمليات إعادة إعمار القطاع، وأكد أن استهدافها يوضح نية قوات الاحتلال في تدمير البنية التحتية للقطاع والمؤسسات القائمة عليها.

وشدد الأمين العام على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بكل دوله ومؤسساته للتدخل بشكل مباشر لإنهاء الأزمة، والوقف الفوري لإطلاق النار، وفتح الممرات الآمنة بشكل عاجل لدخول المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة.

وأكد وقوف دول مجلس التعاون مع الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه المشروعة في إقامة دولته على أراضي عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.